“الدوري السعودي روشن 2023”.. خطوات حجز تذاكر مباراة الفيحاء والنصر والقنوات الناقلة

يستعد فريق الفيحاء لمواجهة فريق النصر السعودي، الذي يعدّ أحد أقوى فرق الدوري السعودي، ونظرًا لشعبية نادي النصر، بدأت تذاكر المباراة المزمع إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب الملك سلمان في مدينة المجمعة تباع بشكل كبير، يسعى فريق الفيحاء إلى تحقيق الفوز أو التعادل في هذه المباراة بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرّض لها في آخر مواجهة جمعته بالنصر والتي انتهت بنتيجة 4-0 لصالح الأخير، ومن جهته، يسعى فريق النصر إلى تقليص فارق النقاط بينه وبين الفريق المتصدر الاتحاد، وستكون المواجهة بين الفريقين مثيرة وقوية.

حجز تذاكر مباراة الفيحاء والنصر

منذ انضمام اللاعب المحترف كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق النصر، زادت شعبية المباريات التي يشارك فيها، وبالتالي زاد الإقبال من قبل المشجعين على حضور مباريات الفريق.

وتم فتح حجز تذاكر مباراة الفيحاء والنصر عبر منصة الفيحاء alfaiha.evento، ويمكنكم القيام بالتسجيل على النحو التالي:

الدخول إلى منصة الفيحاء alfaiha.event.

سيظهر أمامك صفحة حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء، قم بالنقر على أيقونة “أحجز تذكرتك”.

سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل، حيث يمكنك إما تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بعد.

بعد الدخول إلى حسابك، سيتمكن الخطوات التالية من إتمام عملية الحجز: اختيار فئة التذاكر وتحديد العدد المطلوب، ثم تحديد طريقة الدفع والضغط على أيقونة “حجز”.

موعد مباراة الفيحاء والنصر

ستُلعب مباراة الفيحاء والنصر في الدوري السعودي “روشن” في الجولة الثالثة والعشرين، يوم الأحد المقبل الموافق 9 أبريل 2023، وسيكون الملعب المختار هو استاد الملك سلمان في مدينة المجمعة.

وستنطلق صافرة البداية في السعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفي مصر سيكون التوقيت التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر

يتتبع الآلاف من عشاق كرة القدم جميع مباريات فريق النصر السعودي باستمرار، وخاصة بعد انضمام اللاعب المحترف كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

ويولي الجميع اهتمامًا خاصًا بمتابعة مباريات الفريق، ويمكن للجميع متابعة المباراة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية.