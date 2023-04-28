الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام

تعادل نادي مانشستر مع نادي توتنهام ضمن مباريات المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2 – 2 لكل منهما وهذه النتيجة ستشعل المنافسة بين الأندية التي تحاول حجز مقعد لها في الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا، وبعد نهاية المباراة لم يتغير ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث بقي نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 60 نقطة بينما بقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

الشوط الأول: شهد سيطرة شبه تامة لنادي مانشستر يونايتد

افتتح نادي مانشستر يونايتد التسجيل مُبكراً في الدقيقة 7 من الشوط الأول عبر لاعبه “سانشو” ومع الضغط المستمر حصل “راشفورد” على ركلة حرة مرت بجانب القائم، وليحاول بعدها لاعبي توتنهام معادلة النتيجة ولكن “دي خيا” حارس اليونايتد تمكن من التصدي لها بالإضافة إلى كرة أخرى تعامل معها بسهولة.

شهدت الدقيقة 18 أخطر هجمة لمصلحة المان يونايتد وكاد راشفورد أن يوسع الفارق لولا تألق دفاع توتنهام وتمكنه من إبعاد الكرة من أمام المرمي الذي كان شبه فارغ.

تسديد قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم البرتغالي “برونو” تصدى لها حارس توتنهام ولتتحول إلى ضربة ركنية، ولتشهد المباراة أفضلية واضحة لنادي مانشستر يونايتد وَسَط محاولات خجولة لـ توتنهام تألق “دي خيا” في ردها.

في الدقيقة 43 سجل “ماركوس راشفورد” الهدف الثاني لـ مان يونايتد فبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

الشوط الثاني: نادي توتنهام يُسجل هدفين ويفرض التعادل على المان يونايتد

شهد الشوط الثاني إثارة كبيرة خصوصاً بعد تسجيل نادي توتنهام هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56 بقدم اللاعب “بيدرو بورو” ليشعر بعدها نادي مانشستر يونايتد الخطر وينفذ هجمة قوية هي الأخطر حيث اخترق البرتغالي “برونو” دفاع الخصم وانفرد مع الحارس ولكن القائم العلوي كان بالمرصاد لتسديدة “برونو”.

في الدقيقة 65 أضاع “سون” فرصة ذهبية لتعديل النتيجة إثر تمريرة من “هاري كين” وبعدها بعدة دقائق أضاع “إيريك تاير” فرصة هدف مُحققة لتسجيل هدف التعادل بعد راسية قوية لخارج الملعب ليقوم تين هاغ بإجراء تبديلان بوقت واحد في خطوة لـ كبح جماح مهاجمي توتنهام وتعزيز صفوف اليونايتد.

الدقيقة 79 تشهد تسجيل الهدف الثاني لنادي توتنهام ليكون التعادل الإيجابي هو المُسيطر حتى نهاية المباراة بقدم اللاعب الكوري الجنوبي “سون”.