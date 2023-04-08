أخبار الرياضة

الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

مايسة هشام

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون، المقرر لها في تمام الواحدة والنصف ظهرا على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 تشكيل مانشستر يونايتد

قد يهمك:

ساوثهامبتون ضد مان سيتي..السماوي يتغنى بالنجم الجزائري رياض محرز والجمهور يعلق “الساحر دائمًا جاهز”

نشط ذاكرتك.. هل تعرف اسم اللاعب من خلال الصورة في خمس ثواني فقط

  • حراسة المرمى: دي خيا
  • خط الدفاع: مالاسيا – ماجواير – مارتينيز – بيساكا.
  • خط الوسط: سابيتزر – مكتوميناي – برونو فيرنانديز.
  • خط الهجوم: جادون سانشو – أنتوني – ماركوس راشفورد.

يذكر أن مانشستر يونايتد تلغب على إيفرتون بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 16 بـ 27 نقطة.

Avatar of مايسة هشام
مايسة هشام

مايسة هشام كاتبة محتوى متنوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، تخرجت من جامعة بورسعيد.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات