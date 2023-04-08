الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون، المقرر لها في تمام الواحدة والنصف ظهرا على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: مالاسيا – ماجواير – مارتينيز – بيساكا.

خط الوسط: سابيتزر – مكتوميناي – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو – أنتوني – ماركوس راشفورد.

يذكر أن مانشستر يونايتد تلغب على إيفرتون بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 16 بـ 27 نقطة.