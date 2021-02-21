الدوري الإسباني: ريال مدريد يهيمن على بلد الوليد ويضغط على أتلتيكو

فاز ريال مدريد واستغل زلة أتليتكو ​​ليعود الفارق إلى ثلاث نقاط فقط من أتليتيكو مدريد ، الذي لديه مباراة أقل.

مع تقدم منافسه أتلتيكو مدريد بوتيرة سريعة في صدارة الدوري الإسباني ، فإن فرص اللحاق بالركب نادرة في إسبانيا. وهكذا ، عقب الهزيمة المفاجئة لكولتشونيروس أمام ليفانتي (0-2) يوم السبت ، كان لريال مدريد مصلحة كبيرة في الاستفادة منها. بعبارة أخرى ، كان الانتصار على بلد الوليد ضروريًا.

سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد على أرض بلد الوليد ليقترب بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.

وأهدر لاعب خط الوسط البرازيلي فرصتين كبيرتين بضربة رأس قبل أن يحول الكرة في النهاية ، وأومأ الكرة في مرمى الحارس جوردي ماسيب في الدقيقة 65.

واستحوذ زميله ماريانو دياز على الكرة مرتين في الشباك لكنه أُلغي بداعي التسلل.

أنقذ حارس ريال مدريد تيبو كورتوا تصديات رائعة ليحرم فابيان أوريانا وسيدى يانكو من اهداف محققة .

كان البلجيكي كورتوا رائعًا في المرات القليلة التي تم استدعاؤه ، حيث أنقذ مرتين من أوريانا وأيضًا توقف بشكل رائع لمنع لاعب مانشستر يونايتد السابق يانكو من هز الشباك.

أما الكرات الثابتة التي كانت من لاعبين الريال فقد دافع عنها بلد الوليد جيدًا أو أهدرها لاعبو ريال ، وكان كاسيميرو هو الأكثر إضاعة للفرص المحققة للتسجيل من جانب الريال أو نقول لم بحالفه الحظ في التسجيل . أتيحت للاعب البالغ من العمر 28 عامًا فرصتين لمنح الريال التقدم في منتصف الشوط الأول من كرة توني كروس الرائعة.

مع إضافة المهاجم كريم بنزيمة مؤخرًا إلى قائمة الإصابات التي تضم القائد سيرجيو راموس وإيدن هازارد ومارسيلو وداني كارفاخال ، سيحتاج زيدان إلى كل من لاعبيه الكبار المتبقين لتقديم أداء أفضل عندما يواجه أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.