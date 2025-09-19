أين سـ يُبث الدورى الايطالى؟

بعد إعلان قنوات أبوظبي الرياضية عن امتلاك حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، تساءل الجمهور عن مكان وكيفية مشاهدة البطولة.

الشبكة أوضحت أن المباريات ستكون مشفرة وليست على القنوات المفتوحة، حيث ستتوفر فقط عبر اشتراك مدفوع من خلال أجهزة جديدة تُطرح قريباً، أو عبر تطبيق AD Sports.

وتتردد أنباء عن إمكانية التعاون بين أبوظبي الرياضية وOSN هذا الموسم لتسهيل الاشتراك، لكن الدوري الإيطالي سيظل باشتراك منفصل.

وبالتالي، لن يتم بث الكالتشيو مجاناً على القنوات المفتوحة مثلما يحدث مع الدوري الألماني على MBC.