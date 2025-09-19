أخبار الرياضة

أين سـ يُبث الدورى الايطالى؟

أحمد المدبولي

بعد إعلان قنوات أبوظبي الرياضية عن امتلاك حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، تساءل الجمهور عن مكان وكيفية مشاهدة البطولة.

 

الشبكة أوضحت أن المباريات ستكون مشفرة وليست على القنوات المفتوحة، حيث ستتوفر فقط عبر اشتراك مدفوع من خلال أجهزة جديدة تُطرح قريباً، أو عبر تطبيق AD Sports.

 

وتتردد أنباء عن إمكانية التعاون بين أبوظبي الرياضية وOSN هذا الموسم لتسهيل الاشتراك، لكن الدوري الإيطالي سيظل باشتراك منفصل.

 

وبالتالي، لن يتم بث الكالتشيو مجاناً على القنوات المفتوحة مثلما يحدث مع الدوري الألماني على MBC.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


