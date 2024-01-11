الدورى الإنجليزى يصرخ بسبب أمم أفريقيا 2023

تشهد النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 غياب العديد من لاعبي الدوري الإنجليزى الممتاز بسبب مشاركتهم ضمن صفوف منتخبات بلادهم، وهو مايعنى عدم تواجدهم لفترة معينة تخسر فيها تلك الأندية خدماتهم فى ظل مواجهات شرسة وقوية .

فى السطور التاليه نلقى الضوء على أهم المتغيبين وكيف سيؤثر ذلك على الفرق التي سيتركونها وراءهم فى الأسابيع القادمة.

أمم أفريقيا بين الشتاء والصيف

خلال الأسابيع الماضية عاد اللاعبون الذين غادروا القارة السمراء للعب ضمن صفوف أندية البريميرليج للإنضمام إلى منتخبات بلادهم في منتصف الموسم الأوروبي تقريبًا. تقام البطولة الأفريقية كل سنتين عادة في هذا الوقت من العام، لأسباب تتعلق بحالة الطقس الأكثر ملاءمة في أجزاء من القارة إلى تجنب التصادم مع كأس العالم.

في البداية، كانت البطولة تقام في السنوات الزوجية، ولكن حدث تحول في عام 2013 حيث انتقلت البطولة إلى السنوات الفردية وفي عام 2019 تم نقلها أيضًا إلى صيف النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ومع ذلك، فقد شهدت الفترتان الأخيرتان للبطولة عودة إلى موعدهما الشتوي في السنوات الزوجية بسبب الأوبئة والتأجيلات وتغييرات المضيفين، على الرغم من أن هذا إجراء مؤقت ،فمن المتوقع أن تعود البطولة إلى شهري يونيو ويوليو اعتبارًا من عام 2025.

تذمر المدربين بسبب أمم أفريقيا

غالبًا ما كان التوقيت التقليدي للبطولة، ولا يزال، يتسبب في تذمر المدربين بسبب فقدانهم للاعبين فى أفضل وقت من الموسم، ليس فقط بسبب خسارة وجودهم فى المباريات ولكن أيضًا بسبب الآثار المترتبة على تواجدهم خارج أنديتهم من التعرض للإصابة أو العدوى بنوبات الملاريا وحتى خطر الاختطاف والقتل.

على الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد بدأ في تنفيذ فترة راحة شتوية فى يناير، فإن الغياب سيظل محسوسًا.

أرسنال

على الرغم من تراجع مستواه مؤخرًا، فإن خيارات خط وسط المدرب ميكيل أرتيتا لا تزال غير متاحة إلى حد كبير مع عدم تواجد لاعب مصر محمد الننى ، لذلك من المرجح أن يشعر بغيابه كثيرًا في الفترة القادمة.

أستون فيلا

كان غياب برتراند تراوري لاعب بوركينا فاسو هو خيارًا ممكنًا لفريق أوناي إيمري الذى يتطور باستمرار، لولا أنه دخل ضمن خطط المدرب هذا الموسم وهو مايجعل عدم وجوده مشكلة حقيقية تستلزم بديلاً قوياً.

برايتون

أذهلت موهبة سيمون أدينجا نجم ساحل العاج المشجعين في هذا الموسم، لكن روبرتو دي زيربي يجب أن يكون لديه خيارات كافية للتخفيف من غيابه. على رغم مايتردد عن تعرضه للإصابه ، فإن مشاركته في أمم أفريقيا لا يزال غير واضح.

تشيلسي

يعد غياب نيكولاس جاكسون لاعب السنغال عن صفوف فريقه فرصة رائعة لإعادة اكتشاف بديل له حيث يمنح وجوده استقرار زائف للفريق لعدم اضطرارهم لإيجاد بديل ،وربما ستكون هذه المرحلة فرصة للإستعانة بصفقة جديدة لتأمين الفريق.

كريستال بالاس

غياب جوردان آيو نجم غانا كلاعب أساسى في تشكيلة الفريق قد يضطر روى هودجسون أخيرًا إلى الدفع ببعض الناشئين فى محاولة لاكتشاف من سيعوض غيابه .

إيفرتون

يمثل غياب إدريسا جاى نجم السنغال ودينامو خط الوسط بمثابة خسارة كبيرة لفريق إيفرتون الذى نجح مدربه شون دايك مؤخرًا فى الوصول إلى مجموعة متجانسة من اللاعبين وهو ماسيفقد الفريق قوامه بدخول بديل أخر.

فولهام

يغيب عن صفوف الفريق ثلاثة من أهم لاعبيه وهم النيجيريان كالفين باسي أليكس إيوبى والسنغالى فودي بالو توري وهو ما أصاب ماركو سيلفا بصدمة حقيقية ، فبغض النظر عن حاجته لبدلاء فهو فى حالة خوف وقلق دائم من تعرض لاعبيه للإصابة .

ليفربول

يغيب كابتن منتخب مصر محمد صلاح عن فريقه 7 مباريات وهو ما أصاب مديره الفنى بالقلق بسبب غياب هداف فريقه رغم وجود بدائل له، إلا أن يورجن كلوب يخشى من من فقدان فريقه لقوى أخرى بسبب الغيابات الغير متوقعه على أثر الإصابات .

مانشستر يونايتد

يضم الفريق لاعبان هما الكاميرونى أندريه أونانا ، والمغربى سفيان أمرابط ، إلا أن المثير فعلاً هو بقاء أونانا للعب ضمن صفوف فريقه ضد توتنهام حيث يغيب عن المبارة الافتتاحية التى يواجه فيها منتخب الكاميرون نظيره الغينى لينضم إلى الأسود قبل مباراتهم مع السنغال في 19 يناير.