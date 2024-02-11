الدعم السعودي لأشرف قاسم أسطورة الزمالك في مواجهة أزمته الصحية

أشرف قاسم، اللاعب السابق للزمالك والمنتخب المصري، كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، مما أبعده عن الظهور الإعلامي والرياضي. ولكنه تلقى دعما كبيرا من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الذي أمر بعلاجه في أحد أفضل المستشفيات السعودية.

مسيرة أشرف قاسم الرياضية

أشرف قاسم ولد في 25 يوليو 1966، وبدأ مشواره مع الزمالك في موسم 1983-1984، حيث شارك لأول مرة في مباراة ضد الترسانة في 28 يونيو 1984، بديلا لإسماعيل يوسف، وهو في سن الثامنة عشرة فقط، ومنذ ذلك الحين، أصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق الأبيض، وحقق معه 11 بطولة، منها 4 ألقاب للدوري المصري في أعوام 1984، 1988، 1992، و1993، ولقب كأس مصر في عام 1988، و4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا في أعوام 1984، 1986، 1993، و1996، ولقب السوبر الأفريقي في عام 1997، ولقب الأفروآسيوي في عام 1989.

أشرف قاسم سجل 28 هدفا مع الزمالك، منها 22 هدفا في الدوري المصري، و3 أهداف في كأس مصر، و3 أهداف في البطولات الأفريقية. كما احترف في الهلال السعودي في موسم 1993-1994، وحصل على جائزة أفضل مدافع وثاني أفضل لاعب في الدوري السعودي.

مشاركات أشرف قاسم الدولية

على المستوى الدولي، شارك أشرف قاسم مع المنتخب المصري في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية، وتوج باللقب في عام 1986 في القاهرة. ولكنه فاتته فرصة المشاركة في كأس العالم 1990 في إيطاليا بسبب الإصابة. وكان آخر ظهور له مع المنتخب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 1994 ضد مالي في تونس. ولعب مجموع 74 مباراة دولية، وسجل 3 أهداف.

تجربة أشرف قاسم التدريبية

بعد اعتزاله اللعب في موسم 1996-1997، اتجه أشرف قاسم إلى مجال التدريب، وقاد عدة فرق مصرية، مثل الأوليمبي، الشمس، طنطا، المنصورة، تليفونات بني سويف، غزل المحلة، والداخلية.

أزمة أشرف قاسم الصحية

وفي الفترة الأخيرة، تدهورت حالة أشرف قاسم الصحية، ودخل في غيبوبة، مما أثار قلق الوسط الرياضي والجماهير المصرية، ولكنه تلقى دعما كبيرا من المستشار تركي آل الشيخ، الذي أعلن عبر فيسبوك عن توجيهه لعلاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية، وذلك اعترافا بما قدمه للكرة المصرية والعربية.

نتمنى لأشرف قاسم الشفاء العاجل، ونشكر المستشار تركي آل الشيخ على مبادرته الإنسانية والرياضية.