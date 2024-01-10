الخليفي يهاجم ميسي: هذا ليس احتراما

أبدى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، تعليقه حول الانتقادات التي وجهها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بخصوص المعاملة التي تلقاها في حديقة الأمراء.

في الصيف الماضي رحل ميسي من باريس سان جيرمان بعد قضاء موسمين مع الفريق الفرنسي.

وقال الخليفي، في تصريحات لشبكة “RMC Sport” الفرنسية: “لدي احترام كبير له، لكن إذا أراد شخص ما التحدث بشكل سيئ عن باريس سان جيرمان بعد رحيله، فهذا ليس جيدا”.

وأضاف: “هذا ليس احتراما، ميسي ليس شخصا سيئا، ولكني لا أحب ذلك، سأقول إن الأمر ليس له فقط، بل للجميع، نحن نتحدث عندما نكون هناك، وليس عندما نرحل، هذا ليس أسلوبنا”.

ويعتقد ميسي أن باريس سان جيرمان لم يقم بما يكفي للاحتفال بإنجازه بتحقيق كأس العالم، حيث قال في مقابلة سابقة: “لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما”.

وتابع: “أعتقد أن فترتي مع باريس لم تكن جيدة، لكنني أصبحت بطل العالم وأنا لاعب لسان جيرمان، لذلك كل شيء يحصل لسبب ما”.