الخطيب يضع شرطاً صعباً أمام موسيماني من أجل الاستمرار في النادي.

تم تحديد مصير مدرب جنوب أفريقيا بيتسو موسيمان مدرب القلعة الحمراء لبطولات الموسم المقبل من قبل الأهلي الأول بقيادة الكابتن محمود الخطيب.

الخطيب يقرر مصير موسيمان

رغم إعلان الأهلي تجديد الثقة في المدرب بعد هزيمة النادي في كأس السوبر المصري أمام فريق نادي طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، إلا أنه على وشك الاقالة من منصبه.

وضع الخطيب شرطًا واحدًا لاستمرار موسيمان كقائد فني للفريق: يجب عليه إصلاح المشكلة داخل الفريق واستعادة النتائج التي كان الفريق يحصل عليها تحت إشرافه في المباريات السابقة.

وفي الساعات القليلة الماضية، تم وضع أكثر من اسم على طاولة مجلس الإدارة من أجل اختيار واحد منهم لتعيينه في حالة إقالة المدير الفني.

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الأسامي المعروضة أمام الخطيب

كان زوج برتغالي، بالإضافة إلى مدير فني هولندي وآخر صربي، من بين أبرز الأفراد الذين تم اقتراحهم، وتم إجراء مقارنة بينهم لتحديد الحالة الأكثر قبولًا للاستقرار بشأن رحيل موسيماني.

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هدف صلاح محسن في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، سجله صلاح محسن من تمريرة رائعة في مرمى محمود جاد، فيما ألغى الحكم المساعد الهدف الثاني الذي سجله حسام حسن بسبب التسلل.