الخبير النمساوي يعلن عن موعد عودة أكرم توفيق إلى الملاعب

يعتبر اللاعب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري واحداً من أهم اللاعبين داخل النادي الأهلي ومنتخب مصر، ابتعد توفيق عن الملاعب منذ فترة طويلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومنذ أن غاب توفيق عن النادي الأهلي ويعاني الفريق من ضعف كبير في الجهة اليمني وعدم استقرار في هذه الجهة، حيث لعب محمد هاني فترة والأخرى لعب كريم فؤاد فترة أخرى لكن لم يقدما الأداء المرجو منهما.

موعد عودة توفيق إلى الملاعب المصرية

تلقى النادي الأهلي تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة اللاعب أكرم توفيق، حيث أكد الخبير النمساوي الخاص بحالة اللاعب أنه بات قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية، وأشار إلى إمكانية رحوع توفيق إلى الملاعب خلال شهر أغسطس القادم بعد تحسن حالته، يأتي ذلك بعد خضوع توفيق إلى عدة عمليات جراحية وبرامج علاجية وتأهيلية في قطر والنمسا.

إدارة الأهلي تستقر على عدم التعاقد مع ظهير أيمن

فكرت إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في التعاقد مع ظهير أيمن بديلاً لأكرم توفيق نظراً لسوء أداء اللاعب محمد هاني، وغياب كريم فؤاد عن المشاركة في المباريات، إلا أن تقرير الخبير النمساوي جعل إدارة النادي تستبعد فكرة التعاقد مع ظهير أيمن، والاعتماد على الأسامي الموجودة في هذا المكان، يذكر أن توفيق شارك في مركز الظهير الأيمن خلال فترة قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي.