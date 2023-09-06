الحلم قد يتحقق.. محمد صلاح مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية

أعلن مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري عن ترشح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وتقدم تلك الجائزة التي يرغب كل لاعب في الظفر بها كونها أكبر جائزة يتم الحصول عليها في المشوار الكروي على المستوى الفردي، من قبل مجلة فرانس فوتبول.

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محمد صلاح مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية

وتم ترشيح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم المنقضي 2023-2022، والذي خاض خلاله مع فريقه ليفربول الإنجليزي 38 مباراة شارك بشكل أساسي في 37 لقاء، تمكن من تسجيل 19 هدف وساهم في 12 هدف محقق لزملائه.

وترشح مو لهذه الجائزة 5 مرات من قبل حصل على المركز الثالث كأفضل ترتيب له، ويرغب في التتويج بتلك الجائزة خاصة بعدما حقق العديد من الألقاب على المستوى الجماعي والفردي، ويطمح أن يضيف لتاريخه ويصبح أول لاعب عربي يتوج بجائزة الكرة الذهبية.

مرشحو الكرة الذهبية

وشهدت القائمة التي تم إعلانها من جانب المنظمين منذ ساعات قليلة عن تواجد كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، وبيلينجهام لاعب ريال مدريد، وساكا لاعب أرسنال، جوسكو جفارديول لاعب مانشستر يونايتد، وأندريه أونانو لاعب اليونايتد، وموسيالا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ودي بروين وبرناردو سيلفا لاعبا مانشستر سيتي، وكولو مواني لاعب باريس سان جيرمان، وهالاند لاعب السيتي، وياسين بونو لاعب الهلال، وميسي لاعب انتر ميامي وغيرهم من اللاعبين، إذ تضم القائمة تواجد 30 لاعب.

محمد صلاح

ويحظى النجم المصري محمد صلاح على اهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام الرياضي العالمي والعربي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بشأن مستقبله إذ يرغب نادي اتحاد جدة في التعاقد مع “مومو” في سوق الانتقالات الصيفي، وعلى الرغم من انتهاء الميركاتو الصيفي في إنجلترا إلا أن القيد في السعودية يغلق في العاشرة مساءً غدًا الخميس 7 سبتمبر.

وقدم المسؤولون السعوديون عرض خرافي للحصول علي صلاح وصلت قيمته 215 مليون جنيه استرليني لليفربول، ومثلهم في الموسم الواحد لصلاح بجانب الإضافات، وعلى الرغم من تمسك الريدز بالملك المصري، إلا أن اتحاد جدة يطمح في الحصول على الصفقة في الوقت الأخير قبل غلق القيد.