الحكم أخطأ.. مصطفى محمد لم يتحصل على بطاقة صفراء بعد احتفاله بخلع القميص

نقل موقع في الجول عن منصة الكاف أن اللاعب مصطفى محمد لم يتحصل على بطاقة صفراء بعد أن خلع قميصه في مباراة كاب فيردي، وكان مصطفى محمد خلع قميصه بعد أن أحرز هدف التقدم لصالح المنتخب المصري في الدقائق الأخيرة من المباراة وقام بخلع قميصه، ولكن الحكم أخطأ ونسى إعطائه البطاقة الصفراء.

مصطفى محمد يحتفل بهدفه أمام كاب فيردي- Filgoal

كان مصطفى محمد أحرز هدفه الثالث في مرحلة المجموعات بمرمى كاب فيردي بالأمس، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منتخب وساعدت تلك النتيجة منتخب مصر على التأهل بعد تعادل غانا وموزمبيق.

فيما أحرز محمود تريزيجيه هدف تعادل مصر الأول، فيما عاد منتخب كاب فيردي إلى التعادل مرة أخرى بعد دقيقتين، ولكن تعادل موزمبيق في مباراة غانا الأخيرة ساعد منتخب مصر على التأهل في المركز الأول.

وأصبح مصطفى محمد هداف مصر في البطولة بعد أن أحرز الهدف الثالث أمام كاب فيردي، وبذلك يكون أول لاعب مصري يسجل في جميع مباريات المجموعات، ويحافظ المنتخب المصري على رقمه القياسي بعدم الخروج من المجموعات منذ 2004.

تضم بطولة أفريقيا المقامة في كوت ديفوار هذا العام 24 منتخب مقسمين على ستة مجموعات، ومن المنتظر أن يتأهل المنتخبات في المراكز الأولى والثانية وأفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث، وبعد تعادل غانا وموزمبيق حصلت كوت ديفوار ونيجيريا وموريتانيا على فرصة من أجل التأهل.