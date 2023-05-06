“الحكام لا يحمونه بالمباريات”.. تعرف على أبرز تصريحات يورغن كلوب عن محمد صلاح

يبدي مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، استغرابه من قدرة النجم المصري، محمد صلاح، على التحكم في أعصابه خلال المباريات، وذلك بسبب عدم تلقيه الحماية الكافية من قبل حكام الدوري الإنجليزي.

وقد غضب كلوب في مباراة فريقه الأخيرة أمام توتنهام، عندما قام الحكم بمنح صلاح ركلة حرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، وسجل الفريق الضيف هدف التعادل بعد ذلك مباشرةً.

وقد صرح كلوب في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو” يوم الأربعاء، بأنه متفاجئ من تعامل الحكام مع صلاح، حيث يتعرض النجم المصري باستمرار للضرب دون حماية من الحكام، ومع ذلك يسجل الأهداف ويتلاعب بالخصوم ببراعة عاماً بعد عام.

كما أضاف كلوب أنه يشعر بالإعجاب بطريقة تعامل صلاح مع هذه الظروف، حيث يحافظ على أعصابه ببراعة، بينما يفقد هو نفسه أعصابه عند رؤية مثل هذه التدخلات العنيفة على لاعب مهم مثل “مو”.

وأشارت التقارير إلى أن الحكام لم يحتسبوا سوى 31 مخالفة فقط ضد صلاح خلال الموسم الحالي بأكمله.