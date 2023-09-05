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الحارس راغد النجار ينتقل إلى النصر السعودي من التعاون.. “صفقة الموسم للعالمي”

عمر عبد العزيز أحمد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأنه قد اتفق مجلس إدارة نادي النصر السعودي، مع نظيرتها في نادي التعاون، على ضم الدولي راغد النجار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحارس راغد النجار ينتقل إلى النصر من التعاون

راغد النجار - المصدر: صور جوجل

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ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 في الدوري السعودي، يوم 7 من سبتمبر الجاري، أي بعد 4 أيام فقط، وستكون الفرصة مواتية أمام الأندية لإبرام مزيد من الصفقات خلال تلك المدة.

الحارس راغد النجار ينتقل إلى النصر من التعاون

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، في تقرير لها، فإن إدارة النصر السعودي قد توصلت إلى اتفاق لضم راغد النجار، من أجل تمثيل الفريق العاصمي.

وتواجد ممثل لنادي النصر بمنطقة القصيم لحسم الصفقة لصالح العالمي، ولكن إدارة سكري القصيم طلبت الحصول على الوقت من أجل دراسة العرض.

وعلى الرغم من ذلك، فقد دخل النادي الأهلي في مفاوضات حاسمة مع راغد النجار، حارس مرمى نادي التعاون، من أجل ضمه لصفوف الفريق برفقة السنغالي إدوارد ميندي، بالانتقالات الصيفية الحالي.

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي عرضا رسميا للتعاون، من أجل التعاقد مع راغد النجار هذا الصيف، خاصة أن العرض المقدم من الراقي أعلى من عرض أصفر العاصمة.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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