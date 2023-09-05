الحارس ديوغو كوستا مستمر مع منتخب البرتغال 2023

يعتبر منتخب البرتغال لكرة القدم من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، حيث أنه يعتبر من أكثر المنتخبات المرشحة التي تشارك في أي بطولة دولية، كيف لا وهو يمتلك تشكيلة رائعة من أمهر النجوم في كرة القدم العالمية يمتلكون مهارة كبيرة ويلعبون في أكبر الأندية الأوروبية.

ديوغو كوستا حارس منتخب البرتغال _ المصدر: صفحة محمد عواد على منصة إكس

ديوغو كوستا حارس مرمى منتخب البرتغال 2023

يعتبر من أشهر الحراس في الوقت الحالي ومطمع كثير من الأندية الكبيرة في العالم، “ديوغو كوستا” من مواليد سبتمبر 1999، يبلغ من العمر 23 عاماً، يلعب حاليا حارس مرمى نادي بورتو ويقدم مستوى كبير، وبحسب “ترانسفير ماركت” يعتبر من أعلى الحراس قيمة في العالم بسبب عمره وعقده الطويل الذي ينتهي في 2027 بالإضافة لأدائه وخبرته رغم صغر سنه، وتم تصنيفه كرابع حارس في العالم وذلك بسبب تواجده في دوري خارج أفضل البطولات الخمسة.

للـموسم الثاني على التوالي .. ديوغو كوستا يتواجد في تشكيلة الموسم في الدوري البرتغالي. ✅ 2022

✅ 2023 pic.twitter.com/aUhDBdKI8Q — عمرو (@bt3) June 25, 2023

من هو ديوغو كوستا ؟

يمكن معرفة السيرة الذاتية لحارس مرمى منتخب البرتغال الحالي لعام 2023 في السطور التالية:

الاسم: ديوغو كوستا.

الدولة: البرتغال.

تاريخ الميلاد: 19 سبتمبر 1999.

العمر: 23 عاماً.

الطول: 1.92 متر.

النادي الحالي: بورتو.

الرقم: 99.

ولد ديوغو كوستا في مدينة “روثريست” التي تقع في شمال دولة سويسرا، حيث يعيش فيها عدد كبير من الجاليات البرتغالية، ترعرع هناك وتعلم مهارات كرة القدم منذ الصغر وعند بلوغه سن السادسة عاد الى البرتغال، حيث استقرت عائلة في بلدة سانتو تيرسو القريبة من مدينة بورتو.

انضم ديوغو كوستا الى أكاديمية نادي بورتو منذ الصغر، وتدرج وتدرب مع الفئات السنية حتى وصل الى فئة الشباب، قبل أن يفوز مع النادي بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019 على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي، حقق بعدها الحارس البرتغالي ديوغو كوستا 5 ألقاب خلال 3 مواسم مع نادي بورتو وهي كأس البرتغال، وبطولتي الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى السوبر المحلي.