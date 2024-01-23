الحارس الأول لبقية مباريات المنتخب، أرقام محمد أبو جبل في بطولة أمم أفريقيا 2021

أعلن المنتخب المصري عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك إصابة اللاعب محمد الشناوي الحارس الأول للمنتخب المصري وذلك بعد خروجه مصابا أمام منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء أمس وتم تشخيص إصابة الشناوي يخلع في الكتف وسيغيب على إثره عن بقية مباريات مصر في البطولة المقامة بساحل العاج، تعتبر إصابة الشناوي فرصة أخرى أمام الحارس الآخر محمد أبو جبل ليسجل حضوراً مميزاً حيث كانت الإصابة التي تعرض لها الشناوي في بطولة أمم إفريقيا سابقاً فرصة محمد أبو جبل نحو التألق وكتابة التاريخ حيث شارك أبو جبل بديلا للشناوي بعد إصابته وتمكن المنتخب بفضل جهوده في الوصول لنهائي البطولة قبل أن خسارة اللقب أمام السنغال، حافظ محمد أبو جبل الشهير بجباسكي في بطولة أمم إفريقيا السابقة على نظافة شباكه في أكثر من مباراة كما قدم أداءاً مميزاً وتمكن من التصدي لتسديدات حاسمة كان من الممكن أن تؤدي لخسارة المنتخب.

اختيار مثير للجدل:

https://x.com/EFA/status/1749767100732768681?s=20

أثار اختيار المدرب البرتغالي لمنتخب مصر روي فيتوريا لمحمد أبو جبل ليكون الحارس البديل الجدل حيث رأى الكثير من الناس أن مشاركة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد ستكون أفضل من مشاركة محمد أبو جبل وذلك بالنظر إلى الأرقام السلبية التي يقدمها معا ناديه في الدوري المصري، يذكر أن محمد أبو جبل يشارك ضمن صفوف نادي البنك الأهلي المصري والذي يعتبر ثاني أضعف دفاع في بطولة الدوري الحالي وشارك أبو جبل مع فريق البنك الأهلي هذا الموسم في 11 مباراة كلها ضمن بطولة الدوري العام واستقبلت شباكه 17 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط وشارك أبو جبل مع المنتخب المصري في لقاء ودي واحد أمام تونس واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، يذكر بأن فريق البنك الأهلي المصري يحتل المركز الـ 14 في ترتيب جدول الدوري ويعتبر ثاني أضعف دفاع في المسابقة، أما أرقام الحارس الآخر محمد عواد فكانت كالآتي: شارك عواد في عشر مباريات مع الزمالك حيث خاض خمس لقاءات في بطولتي الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية الأفريقية وحافظ حارس الزمالك على نظافة شباكه في ستة مباريات واستقبل ستة أهداف.

أرقام محمد أبو جبل مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021:

كان محمد أبو جبل الشهير بجباسكي عنوان التألق للمنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا السابقة والتي أقيمت في الكاميرون، تأهل منتخب مصر لنهائي البطولة وخسر اللقب أمام السنغال وفيما يأتي إليك أبرز الأرقام التي حققها الحارس محمد أبو جبل.

شارك محمد أبو جبل المرة الأولى في بطولة أمم إفريقيا 2021 في مباراة مصر أمام ساحل العاج وذلك بعد إصابة الشناوي مباشرة، منح أبوجبل مصر للوصول إلى الدور ربع النهائي بتصدياته المميزة لركلات الجزاء في المباراة الأولى له وشارك أيضاً أمام منتخب المغرب والكاميرون في نصف النهائي ثم منتخب السنغال في المباراة النهائية، حافظ أبو جبل على نظافة شباكه في ثلاث مباريات واستقبل هدفا وحيدا في مباراة واحدة هي مباراة المغرب حيث فشل في التصدي لركلة الجزاء الذي سددها سفيان بوفال بنجاح، إنتهت مباراة مصر مع ساحل العاج بالتعادل السلبي وكذلك الحال مع مباراة الكاميرون وانتهت المباراة النهائية بالتعادل السلبي قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح وشهدت تلك المباراة تصدي أبو جبل لركلة جزاء في الوقت الأصلي من المباراة سددها ساديو ماني.