الحارس أحمد الكسار يزين تشكيل السعودية أمام عمان

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، تشكيل الأخضر لمواجهة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر.

لاعبو المنتخب السعودي - مصدر الصورة: جوجل

وتصدر تشكيل الأخضر السعودي، الحارس أحمد الكسار، خاصة بعد أزمة استبعاد حارس المرمى نواف العقيدي.

ونشر حساب المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الأخضر لمواجهة عمان، على النحو التالي:

الحارس أحمد الكسار، حسان التمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبد الحميد، محمد كنو، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، صالح الشهري