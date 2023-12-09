الجولة 16 : – موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في دوري روشن السعودي 2023-2024 وترقب النتيجة

تترقب جماهير الراقي قلعة الكؤوس موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم، في ختام مباريات الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، وكذلك نتيجة اللقاء بعد أن حقق الفريق نتيجة متميزة بالفوز على أبها في الجولة الماضية 6- صفر، اللقاء اليوم هو لقاء نادي الرائد لذا تقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الأهلي قبل المباراة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما صاحبي الأرض والجمهور فريق الرائد قبل المباراة في المركز قبل الأخير 17 برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم

لعب الأهلي 15 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلهم 3 مباريات سجل لاعبوه 32 هدف بينما سكنت شباكه 19 هدف، بينما الرائد لعب 15 فاز في 3 فقط منهم أخر جولتين على كلاً من الوحدة 2 صفر، وعلى الشباب 2 _ 1 تعادل في 3 وتلقى الخسارة في 9 مباريات كاملة سجل لاعبوه 17 هدف وسكنت شباكه 26 هدف.

موعد مباراة الأهلي ضد الرائد اليوم

قبل ألأن نقدم لكم الموعد والقنوات الناقلة نقدم لكم تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين الذي أنطلق عام 2008، فقبل هذا اللقاء تقابل الفريقين 28 مباراة كان الفوز من نصيب قلعة الكؤوس النادي الأهلي في 19 مباراة، مقابل 6 أنتصارات فقط للرائد وحسم التعادل نتيجة 3 جولات، كانت أكبر نتيجة بين الفريقين في عام 2012 وفاز فيها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد للرائد، وفيما يلي رسم توضيحي لتاريخ المواجهات وترتيب الفريقين في الجدول قبل اللقاء.

توقيت اللقاء والقنوات الناقلة

تنقل جميع مباريات دوري روشن للمحترفين بصورة حصرية عبر قنوات SSC ومنصة SHAHED VIP، ومباراة اليوم منقولة على قناة SSC HD 1 ويعلق عليها المعلقين عائد العصيمي / فارس عوض، وفيما يلي موعد مباراة الأهلي والرائد بتوقيت معظم الدول العربية.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

17.00 : الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

18.00 : الساعة السادسة مساءً بتوقيت كلاً من مصر/ السودان/ ليبيا/ فلسطين.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت دول السعودية/ العراق/ قطر/ الكويت/ البحرين/ سوريا.

بطاقة المباراة