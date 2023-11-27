الجولة الخامسة.. ما هو موعد مباراة الشارقة والسد في دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة؟

تنطلق مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 27 نوفمبر وذلك بعدة مواجهات قوية تجمع الفرق الآسيوية، إذ تنطلق مواجهة عربية قوية تجمع بين الشارقة (الإماراتي) والسد (القطري) وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال آسيا، ويتم نقل مباراة الشارقة والسد اليوم عبر العديد من القنوات التي أعلنت عن أسماء معلقي المباراة وذلك عبر قنوات الكأس وأبوظبي وبي إن سبورت وغيرهم من القنوات العربية.

تنطلق مواجهة الشارقة أمام السد الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة والساعة 5.00 بتوقيت مكة والدوحة والساعة 6.00 بتوقيت أبوظبي، حيث تأتي المباراة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، إذ يسعى الفريقان إلى حسم التأهل للدور التالي في بطولة آسيا، والتي تشهد منافسة قوية كل عام بين أندية الخليج العربي، والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أُقيمت في قطر انتهت بنتيجة التعادل السلبي لكل فريق

⏳ | مباراتنـ👑ـا المقبلـة ▫️الشارقــة Vs السد القطري

▫️يوم الاثنين 27 نوفمبـر

▫️الساعة السادسة مساءً

▫️استـاد نـادي الشارقــة

▫️الجولة الخامسة، #دوري_أبطال_آسيا

▫️احجز تذكرتك الآن: https://t.co/1BPqF10B7X#نادي_الشارقة pic.twitter.com/OXj7GmBeCJ — نادي الشارقة لكرة القدم (@SharjahFC) November 25, 2023

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل مباراة الشارقة أمام السد عبر مجموعة من القنوات المشفرة حيث يمكنك متابعتها من خلال قنوات AD Sports Asia إضافة إلى قناة beIN Sports AFC، وقناة الكأس 9 القطرية، كما يتم نقل المباراة على SSC 1HD، حيث تأتي قائمة القنوات الناقلة للمباراة اليوم كالتالي:

قناة AD Sports Asia 1.

قناة Dubai Sport Asia 1.

قناة beIN Sports AFC 1.

قناة SSC Extra 1HD.

قناة Alkass 9 HD.

يتم نقل المباراة عبر القنوات المشفرة إضافة إلى تطبيقات المشاهدة عبر الإنترنت لكل قناة، حيث أعلنت القنوات عن أسماء معلقي مباراة اليوم بين السد والشارقة والتي تقام على استاد نادي الشارقة ضمن منافسات المجموعة B، حيث يتم التعليق على المباراة بصوت كل من: