الجولة الثانية.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها

يستعد ليفربول لخوض مباراته القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز 2025 -2026، ضد نيوكاسل يونايتد، في اطار الجولة الثانية من البريمرليج، في مباراة يستضيفها ملعب السانت جيمس بارك، في أجواء من المتوقع أن تكون مشحونة، خاصة في ظل رغبة ليفربول في ضم مهاجم ونجم نيوكاسل الأول، الكساندر إيزاك، في وقت يرفض فيه النادي حتي الآن التفاوض لبيع اللاعب السويدي، وفي تلك المقالة سنوضح لكم بالتفصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

يلعب ليفربول ونيوكاسل في إطار الأسبوع الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم الاثنين المقبل، الموافق 25 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والمملكة العربية السعودية، وكان ليفربول قد فاز في المباراة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز بأربع أهداف لهدفين، ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين، فيما تعادل نيوكاسل سلبياً خارج ملعبه مع استون فيلا، وتعد مباريات الفريقين في السنوات الأخيرة مميزة وبها الكثير من التنافس، رغم أن الغلبة غالباً تكون لصالح عملاق مدينة ليفربول.

بي ان سبورت تنقل المباراة على شاشتها

أعلنت قناة bein sports hd 1، عن نقلها لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يوم الاثنين المقبل في ختام الجولة الثانية، مع توفير ستوديو تحليلي خاص بتلك المواجهة.

ايزاك العنوان الأبرز للمواجهة

قام السويدي الكساندر ايزاك، مهاجم نادي نيوكاسل، بمهاجمة ناديه خلال بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، واتهم ايزاك ناديه بالكذب وعدم الوفاء بالوعود، وأصر ايزاك في بيانه عن طلبه للرحيل من صفوف النادي، حيث أكد أنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل مبكراً، ورد نيوكاسل على ايزاك ببيان، اعرب خلاله النادي عن خيبة أمله من تصرف اللاعب، مؤكدين أن النادي لم يعطي وعوداً لأي لاعب بالرحيل، يذكر ان ليفربول النادي الوحيد الذي قدم عرضاً رسمياً للمهاجم السويدي، وحسب المصادر المقربة من اللاعب فأن اللاعب يرغب في الانتقال لليفربول فقط.