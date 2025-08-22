الجولة الثانية.. موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
يترقب عشاق الكرة الإسبانية قمة مثيرة عندما يستضيف فريق ليفانتي العائد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى نظيره برشلونة، بطل الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من موسم 2025-2026.
متى موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة؟
تقام المباراة يوم السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب سيوتات دي فالنسيا، حيث تنطلق صافرة البداية في:
- 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.
- 10:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي؟
يمكن للجماهير متابعة اللقاء المرتقب حصريًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 3 الناقلة لمباريات الدوري الإسباني.
التشكيل المتوقع لليفانتي أمام برشلونة
ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب الأرض بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمى: كامبوس
- خط الدفاع: إلغازابال – فوينتي – كابيلو – تولجان
- خط الوسط: لوزانو – ري – سانشيز – مارتينيز
- خط الهجوم: روميرو – بروغي
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليفانتي
بينما على الجانب الآخر، من المنتظر أن يعتمد فليك على الأسماء التالية:
- حراسة المرمى: غارسيا
- خط الدفاع: كوندي – أراوخو – كوبارسي – بالدي
- خط الوسط: بيدري – دي يونغ – يامال – فيرمين
- خط الهجوم: رافينيا – توريس