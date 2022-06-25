مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2022 وأبرز غيابات الهلال والاتحاد عن جولة الحسم

من يحسم لقب الدوري السعودي 2022، عشاق الساحرة المستديرة بالمملكة وبالعالم على موعد مع مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2022، وهو الدوري الأقوى بالمنطقة ولم يحسم اللقب بعد، فلم يتبقى إلا الجولة الأخيرة وهي جولة حسم اللقب والصراع المشتعل بين الهلال والاتحاد السعودي، ولا يعلم أحد من سيحصل على لقب الدوري السعودي 2022، ومن هي الفرق التي ستودع المسابقة.

من سيحسم لقب الدوري السعودي 2022

في حال تمكن فريق الهلال السعودي من الفوز على نظيره فريق الفيصلي بالجولة الأخيرة، سيكون الهلال هو بطل الدوري السعودي 2022، لكن يحتاج فريق الاتحاد السعودي للفوز على فريق الباطن بجانب تعثر الهلال أمام الفيصلي .

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة

يواجه فريق الهلال السعودي فريق الفيصلي السعودي في الجولة الأخيرة بالدوري السعودي 2022، يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022، حيث يلتقي الفريقان في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية SSC

موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة

يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع فريق الباطن السعودي في الجولة الاخيرة من الدوري السعودي 2022، وهي جولة حسم اللقب، التي ستذاع يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويحتاج الاتحاد للفوز وتعثر الهلال للحصول على اللقب.

صراع الهبوط بالدوري السعودي 2022

من جهة أخرى يواجه الأهلي السعودي شبح الهبوط ويحتاج للفوز بالجولة الأخيرة على فريق الشباب للبقاء بالدوري، ويصارع على الهبوط أيضا فريق الاتفاق نظيره الطائي، ويواجه فريق الرائد فريق أبها الذي ضمن البقاء، ويهبط من الدوري السعودي ثلاث فرق وقد هبط منهم بالفعل فريق الحزم .

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2022

ستقام كل مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2022 في نفس الوقت، وبالتحديد يوم الاثنين القادم، والذي يوافق يوم 27 يونيو 2022، فسوف تنطلق كل المباريات الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة لتحقيق تكافؤ الفرص.

جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2022

تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي في توقيت واحد، وستكون جولة الحسم الأخيرة لتحديد بطل الدوري السعودي 2022، وأيضا الفرق التي ستهبط من الدوري يوم الاثنين 27 يونيو 2022

من يحسم لقب الدوري السعودي ؟

يحتاج الهلال السعودي للفوز من أجل تحقيق اللقب، بدون انتظار نتيجة مباراة اتحاد جدة أمام فريق الباطن، لكن اتحاد جدة السعودي يحتاج للفوز على الباطن بجانب تعادل الهلال أو هزيمه الهلال أمام الفيصل، وهنا يمكنك التعرف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي القادمة استعدادا لكأس العالم 2022

غيابات الهلال والاتحاد عن الجولة الأخيرة في الدوري السعودي

غيابات اتحاد جدة عن الجولة الأخيرة : سوف يغيب لاعب وسط الاتحاد البرتغالي أندريه عن الجولة الأخيرة، بسبب تراكم البطاقات عليه، حيث فاز فريق الاتحاد على فريق الاتفاق بـ 3 أهداف مقابل هدف.

غيابات الهلال: يغيب اللاعب جوستافو كويلار عن الجولة الأخيرة، كما يغيب أيضا اللاعب يانج هيون سوو عن جولة حسم الدوري السعودي 2022، ويغيب ايضا هادي آل بليهي بسبب تراكم الإنذارات .

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة