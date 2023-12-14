“الجولة الأخيرة” ما هو موعد مباراة ليفربول اليوم الخميس 2023/12/14 والقنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب لوتو بارك في بلجيكا مباراة سانت جيلواز وليفربول مساء اليوم الخميس في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوربي، حيث يأتي فريق ليفربول في المركز الأول بترتيب المجموعة وذلك برصيد 12 نقطة من خمسة مباريات استطاع أن يحسم بها تاهله للدور القادم، بينما يحتاج سانت جيلواز البلجيكي الفوز في مباراة اليوم إضافة إلى خسارة منافسه تولوز أمام لاسك من أجل الصعود للدور القادم، حيث يأتي سانت جيلواز في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة ليفربول اليوم

موعد سانت جيلواز وليفربول

يأتي الليفر مساء اليوم الخميس مع منافسه سانت جيلواز في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوربي وتعد تلك المباراة تحصيل حاصل من المباريات السابة، بينما يحتاج سانت جيلواز إلى الفوز في المباراة من أجل الصعود، وتنطلق المباراة الساعة 7.45 بتوقيت القاهرة والساعة 8.45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكنك أن تتابع مباراة ليفربول في الدوري الأوربي مساء اليوم من خلال قناة بي إن سبورت حيث يتم نقل المباراة عبر beIN Sports 1، وذلك بتعليق المغربي جواد بده.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

تعد تلك المباراة تحصيل حاصل لليفر إذ يغيب عن الفريق محمد صلاح بعد أن قرر يورغن كلوب إراحته، اضافة إلى ماتيب وجوتا فيما يشارك الليفر بالتشكيل المتوقع التالي: