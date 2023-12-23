الجوائز الفردية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، جائزة خاصة لممثل العرب

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على نادي فلومينينسي البرازيلي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، على أرضية ملعب “الجوهرة” في مدينة جدة، وفاز الأهلي علي أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في تحديد المركز الثالث، تم إعلان توزيع الجوائز المالية للفائزين والتي نعرضها لكم.

● الكرة الذهبية رودري مانشستر سيتي.

● الكرة الفضية كايل ووكر مانشستر سيتي.

● الكرة البرونزية جون أرياس فلومينينسي.

● جائزة أفضل مدرب بيب غوارديولا مانشستر سيتي.

● جائزة أفضل هدف جاك غريليش مانشستر سيتي.

● جائزة الفيفا للعب النظيف اتحاد جدة السعودي.

جون أرياس، رودي، كايل ووكر – مصدر الصورة في جول

● مانشستر سيتي الإنجليزي 5 ملايين دولار.

● فلومينينسي البرازيلي 4 ملايين دولار.

● الأهلي المصري 2.5 مليون دولار.

● أوراوا الياباني 2 مليون دولار.

● اتحاد جدة السعودي 1.5 مليون دولار.

● ليون المكسيكي مليون دولار.

● أوكلاند سيتي النيوزيلندي 500 ألف دولار.