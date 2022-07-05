الجهاز الطبي يحدد موعد عودة بيرسي تاو إلى التدريبات الجماعية

يغيب اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عن الملاعب بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً مع النادي الأهلي وكانت عبارة عن مزق في العضلة الضامة، وكان قد تعرض الجناح الجنوب الإفريقي إلى إصابة خلال تدريبات النادي الأهلي قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في الكأس،

حقن البلازما تعجل بعودة اللاعب إلى التدريبات

وأعلن الطاقم الطبي للنادي الأهلي الاستعانة بحقن البلازما لتسريع عملية استعادة اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، ويتوقع أن يعود اللاعب خلال ثلاثة أسابيع للمشاركة في التدريبات الجماعية مع اللاعبين، ويعتبر اللاعب واحد من أهم الأوراق التي اعتمد عليها الجهاز الفني للفريق في الفترة الأخيرة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي والذي خلفه الكابتن سامي قمصان ثم أخيراً المدير الفني البرتغالي ريكاردو سوارس.

استعدادات النادي الأهلي للقاء الجونة

ويستعد النادي الأهلي للقاء الجونة اليوم في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وضم المدير الفني الجديد للأهلي البرتغالي ريكاردو سوارس قائمة اللاعبين التي سافرت إلى الغردقة لخوض اللقاء المؤجل واستبعد آخرون بسبب الإصابة على رأسهم اللاعب حسين الشحات وياسر إبراهيم، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، وكان قد تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه علي فريق بتروجيت بهدفين نظيفين ليلاقي الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو.