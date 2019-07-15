الجزائر مع موعد في كتابة التاريخ في نهائي كأس أمم إفريقيا الموعد+القنوات الناقلة

سيكون المنتخب الوطني الجزائري على موعد مع كتابة التاريخ حين يلعب نهائي كأس إفريقيا أمام السينيغال، في مباراة مكررة بين الفريقين، حيث إلتقى الفريقان قبل ذلك في دوري المجموعات وعادت الغلبة للمنتخب الوطني الجزائري ب 1.0، من إمضاء اللاعب المتألق بلايلي، محاربو الصحراء سيدخلون المواجهة وكلهم أمل في إحراز اللقب الغالي، لقب كأس أمم إفريقيا الغائب عن خزائن الجزائر مدة 29 سنة منذ إحرازهم إياه سنة 1990، حين فازو على المنتخب النيجيري بهدف لصفر من إحراز اللاعب جمال مناد.

حيث لم يتمكن المنتخب الوطني الجزائري من الوصول إلى المحطة النهائية منذ ذلك الوقت، ماعدا في محطة وحيدة سنة 2010 حين وصل المنتخب الوطني الجزائري إلى نصف النهائي بقيادة شيخ المدربين رابح سعدان قبل أن يقصى أمام المنتخب المصري في المباراة الشهيرة، المنتخب الوطني أو مايطلق عليه بالأفناك قدمو مشوارا رائعا في هذا الكأس ومبهرا للكثيرين حيث لم يكن أغلب المتفائلين قبل بداية هذه الدورة يتوقع بروز المنتخب الوطني الجزائري بهذا الشكل، خاصة مع خيباته المتتالية في كأس إفريقيا وتصفيات كأس العالم، والتغييرات الكثيرة التي حدثت على مستوى العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، بداية من غوركوف ونهاية برابح ماجر.

غير أن المدرب الوطني جمال بلماضي الذي لم يراهن عليه الكثيرون، وكان في القائمة الأخيرة للمدربين المرشحين لتولي زمام مبادرة تولي العارضة الفنية للمنتخب، والذي لم يراهن عليه أي أحد، أمسك عجلة القيادة للفريق الوطني، وقاده في تصفيات كأس أمم إفريقيا أولا حيث إعتلى المرتبة الأولى في مجموعته التي تضم كل من البنين الطوغو وغامبيا، وتأهل بجدارة وإستحقاق إلى كاس الأمم الإفريقية، قبل أن يحرز نتائج باهرة في هذه الأخيرة حين فاز في جميع مباريات الدور الأول وإعتلى صدارة المجموعة، قبل أن يفوز على المنتخب الغيني والإيفواري والنيجيري ويبلغ سدة النهائي المرتقب ليلاقي السينيغال في لقاء يعد بالإثارة والتنافس، بين فريقين طال إبتعادهما كثيرا عن ساحة التتويجات، وعن لعب الأدوار الأولى في المنصات القارية، لذا كل الأضواء ستكون مسلطة هذا الجمعة لمعرفة من سيحمل الكأس الإفريقية في طبعتها 19.

موعد مباراة الجزائر السينغال والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب القاهرة الدولي أكبر ملعب في دولة مصر ومن أكبر الملاعب في القارة السمراء نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الذي سيجمع بين المنتخب الوطني الجزائري أو ما يطلق عليهم بالأفناك أو محاربي الصحراء، مع المنتخب السينيغالي أو مايطلق عليه بأسود التيرانغا، هذا الجمعة بداية من الساعة 20.00 ليلا بتوقيت الجزائر ال 19.00 بالتوقيت العالمي، أما عن القنوات الناقلة للقاء فهي كالأتي :