الجزائر تودع أمم أفريقيا بخسارة صادمة أمام موريتانيا

ودع المنتخب الجزائري، منافسات كأس الأمم الأفريقية، بعد خسارته الصادمة أمام موريتانيا بهدف دون رد 1-0 مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات للمسابقة، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

لاعبو الجزائر - مصدر الصورة: حساب الاتحاد الجزائري على تويتر

وارتفع رصيد منتخب موريتانيا إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين في ذيل ترتيب المجموعة.

وودع منتخب الجزائر، البطولة الأفريقية، من دور المجموعات، للمرة الثانية على التوالي.

المنتخب الجزائري سيطر على مجريات الشوط الأول، لكن منتخب موريتانيا نجح في خطف هدف التقدم عن طريق لاعبه محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37.

وانتهى الشوط الأول بتقدم موريتانيا على الجزائر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، دفع جمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء، بيوسف بلايلي من أجل تنشيط الخط الأمامي.

وبالفعل نجح يوسف بلايلي في تشكيل خطورة بالغة على مرمى موريتانيا، لكن حارس الخصم بابكر نياس أنقذ مرماه أكثر من مرة.

وكان جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة موريتانيا، نشرها حساب الاتحاد الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

وفي إطار نفس المجموعة، فاز منتخب أنجولا بهدفين دون رد 2-0 على بوركينا فاسو.

وارتفع رصيد أنجولا إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في الوصافة، ليصعد الثنائي إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.