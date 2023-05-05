الجزائر تحسم الأمر في تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بدلاً من مصر

أعلنت بعض التقارير المغربية عن الخطة الأفريقية المتبعة لحل مشكلة بطولة كأس الأمم الأفريقية عامي 2025-2027، وذلك بعد اعتذار المنتخب المغربي عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقامة بالجزائر، والتي فاز بها منتخب السنغال، وقد بدأت في الثالث عشر من يناير وانتهت في الرابع من فبراير الماضي.

الجزائر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية لعام 2027

وقد كشفت صحيفة المنتخب المغربي أن “الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيقوم بتقديم حل وسط لإنهاء أزمة تنظيم البطولة الأفريقية بشكل نهائي، وذلك من خلال إسناد تنظيم البطولة للمغرب في نسخة عام 2025 وتنظيم البطولة للجزائر لعام 2027.

وقال التقرير بأن الجزائر كانت قد أبدت استعدادها لتنظيم البطولة الأفريقية وذلك بعد سحب التنظيم من كينيا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكانت الجزائر قد كثفت مجهوداتها عن طريق ترميم الملاعب، بالإضافة إلى تطوير الدويرة وبراقي بضواحي الجزائر، وملاعب قسنطينة وعنابة ووهران، كما اهتمت بتطوير ملاعب مرجل في البليدة.

وقد ذكرت التقريرات إبداء رغبة تنظيم البطولة لنفس العام رغبة في تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2030 وذلك بعد فشل نجاح المحاولات الخمسة التي قامت بها منذ عام 1994 و1998 و2006 و2010 و 2026، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قدم كل التشجيع والدعم للمغرب للفوز بتنظيم كأس العالم.

مصر خارج المنافسة لتنظيم أمم أفريقيا البطولتين القادمتين

وبذلك لن تحصل مصر على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية عام 2027، والجدير بالذكر أن مصر قدمت تنظيمًا رائعًا لبطولة الأمم الأفريقية في نسخة 2019، والتي فاز بها منتخب الجزائر، وقد تم تقديم 4 طلبات رغبة في تنظيم البطولة من الجزائر ومصر وبوتسوانا بالإضافة إلى تنزانيا وأوغندا وكينيا كملف مشترك، كما أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بتنظيم البطولة رسمياً عامي 2025 و2027 في سبتمبر المقبل.