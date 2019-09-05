الجبلاية تعيين مديرًا جديدًا لرئاسة لجنة المسابقات







أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تعيينها لحسام الزناتي مساعد مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، التي استضافتها مصر هذا الصيف، مديرًا للجنة المسابقات في الجبلاية خلفًا لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بعد استقالته من منصبه، كما قررت اللجنة الخماسية اسناد مهام مقرر لجنة المسابقات إلى سيد بخيت، و تعيين أحمد محب مستشارًا ماليًا لاتحاد الكرة المصري، و تعيين المدير المالي السابق للاتحاد الإفريقي محمد الشريعي، مديرًا ماليًا لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم.







و اعتمدت اللجنة سعيد حنفي و أحمد توفيق حافظ كمتطوعين في اللجنة القانونية بالجبلاية، من أجل التعامل مع القضايا الخارجية و الاتحاد الدولي لكرة القدم، و كان اتحاد الكرة استقر على سحب توقيع العقوبات على الاندية المصرية من لجنة المسابقات في الاتحاد، و التي كانت تختص بها لسنوات عديدة، و تناقش اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري إسناد مهمة عقوبات الأندية خلال مباريات الدوري العام و كأس مصر و السوبر المصري، للجنة الانضباط بعد سحبها من لجنة المسابقات.

رئيس لجنة المسابقات السابق







يذكر، أن رئيس لجنة المسابقات السابق في الجبلاية عامر حسين، كان قد تقدم باستقالته للجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، في شهر اغسطس المنقضى، و كان عامر حسين قد عقد هذا الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة، و هو أن يقوم بتقديم استقالته من منصبه عقب تعيين اللجنة المشكلة من الفيفا لإدارة الاتحاد، وكان أبو ريدة قد تقدم باستقالته عقب خروج منتخب مصر من الدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا و التى استضافتها مصر هذا الصيف.

قرار اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة







و كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قام بتشكيل لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني، ونائب رئيس اللجنة جمال محمد علي، في حين تم اختيار محمد فضل و أحمد عبد الله في عضوية الجبلاية، و العنصر النسائي في اللجنة سحر عبد الحق، و ستقوم هذه اللجنة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة موسم أي حتي نهاية شهر يوليو 2020،حتي تتم إقامة انتخابات الاتحاد، و سيبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، في حين ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2019، يوم الثامن من نفس الشهر، بين فريقي الزمالك و بيراميدز.