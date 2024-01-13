الثنائي محمد صلاح و مرموش يتصدران نجوم أمم أفريقيا 2023

إختار موقع “سوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات ثنائي خط الهجوم لمنتخب مصر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن أبرز اللاعبين العرب في كأس الأمم الإفريقية 2023 التي سوف تقام في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وطبقا لتقييم الموقع، تواجد محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي كأعلى جناح ايمن في البطولة من حيث التقييم الفني منذ بداية الموسم، بينما تواجد عمر مرموش مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني كأعلى مهاجم من حيث التقييم الفني منذ بداية الموسم نظرا لأدائه الباهر في البوندزليجا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل للعام الحالي، حيث من الجدير بالذكر إن منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بجانب منتخبي غانا وموزمبيق، إضافة إلى منتخب كاب فيردي “جمهورية الرأس الخضراء”.