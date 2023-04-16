“الثلاثية السادسة” تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة القادمة في الدوري وتردد قناة أون تايم سبورت 2023

القطار الأحمر السريع لا يتوقف في أي محطة فبعد الثلاثية السادسة أمام فاركو في الجولة الماضية، يبحث عن الثلاثية السادسة في مباراة الأهلي ضد سموحة القادمة في الدوري، الأهلي هذا الموسم يحتكر كل الأرقام القياسية في المسابقة، الأهلي أقوى هجوم أقوى دفاع متصدر الترتيب أكثر الفرق حفاظاً على شباكه نظيفة في اللقاءات، الفريق الوحيد الذي لم يهزم في المسابقة، يدخل الأهلي مباراة سموحة في الأسبوع 26 من عمر أقدم المسابقات المحلية في العالم العربي وأفريقيا الدوري العام المصري بهدف واحد الفوز، اللقاء مقرر أن يقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية يوم الإثنين القادم الموافق 2023/04/17، والذي يسبق لقاء الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، مباراة الذهاب في مصر قبل السفر للمغرب في مباراة العودة.

كان الأهلي قد تعادل مع سموحة في مباراة الفريقين في الدور الأول بدون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في اللقاء الثاني الذي جمع الفريقين هذا الموسم في مسابقة كأس مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أستعاد الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري من فيوتشر بعد ثلاثية فاركو ووصوله للنقطة 50، تلعب مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في نفس التوقيت ولحساب نفس الجولة من عمر الدوري، وإليكم تفاصيل المواجهة التي لن تكون سهلة للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

19.15 : السابعة والربع مساءً بتوقيت غرينتش.

20.15 : الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول المغرب العربي تونس/ الجزائر/ المغرب.

21.15 : التاسعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا/ لبنان/ القدس.

22.15 : العاشرة والربع مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة/ دول قطر/ الكويت/ العراق/ سوريا/ البحرين.

القناة الناقلة المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورتس بصورة حصرية فضائياً، ومباراة اليوم منقولة على قناة on time sports 2، وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 101 لعشاق متابعة الدوري المصري داخل وخارج مصر.

تفاصيل إصابة محمد الضاوي كريستو 😟😟 وكولر يوافق على التعاقد مع حارس مرمى جديد 😲💥 وغلق صفحة مباراة فاركو 👌👇 أهم أخبار النادي الأهلي 🦅🔴 #أخبار_ONTime pic.twitter.com/9ZXbO9TmaI — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2023

استقطاب إشارة أون تايم سبورت 2023 نايل سات

التردد : – 11861.

الاستقطاب : أفقي H.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

ترتيب جدول الدوري المصري

تاريخ مواجهات الفريقين

مباراة الأهلي ضد سموحة القادمة في الدوري هي المباراة رقم 17 في تاريخ مباريات الفريقين، فاز المارد الأحمر في 16 مباراة، بينما فاز سموحة في خمس مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات سابقة، سجل الأهلي 49 هدف في شباك سموحة، بينما سجل سموحة 25 هدف في شباك الأهلي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر بالتشكيل التالي للأهلي.

حراسة المرمى : – محمد الشناوي.

خط الدفاع : – علي معلول/ محمد هاني/ ياسر إبراهيم/ محمود متولي.

خط الوسط : – أليو ديانج/ حمدي فتحي/ حسين الشحات/ بيرسي تاو/ أحمد قندوسي.

خط الهجوم : – محمد شريف.

بطاقة المباراة