التفاصيل الكاملة حول مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال، موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تستعد أوروبا بمشجعيها اليوم لمباراتين ناريتين في دوري أبطال أوروبا بين كل من بورتو ضد يوفنتوس من جهة وإشبيلية ضد بروسيا دورتموند من جهة أخرى.

ويستعد كل من بورتو البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي لمواجهة الإياب بينهما ضمن مواجهات دوري ابطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا معقل يوفنتوس، ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على التنين بورتو بعد الخسارة ذهاباً امامه بهدفين مقابل هدف في ملعب إلدراغاو بمدينة بورتو.

توقيت المباراة:

ويلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة “11 مساءً بتوقيت مكة” في ملعب أليانز أرينا، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت PREMIUM الأولى، ويتولى التونسي عصام الشوالي التعليق على احداث المباراة.

غيابات يوفنتوس البارزة:

ويغيب من يوفنتوس كل من جورجيو كيليني وديبالا وبينتاكور والبرازيلي دانيللو، ويكفي بورتو التعادل فقط للتأهل في حين يحتاج يوفنتوس للفوز بفارق هدفين للتأهل للدور ربع النهائي.