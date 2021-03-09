التفاصيل الكاملة حول مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال، موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

بواسطة أحمد الفاضل

تستعد أوروبا بمشجعيها اليوم لمباراتين ناريتين في دوري أبطال أوروبا بين كل من بورتو ضد يوفنتوس من جهة وإشبيلية ضد بروسيا دورتموند من جهة أخرى.

التفاصيل الكاملة حول مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال، موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق 3 9/3/2021 - 7:52 م

ويستعد كل من بورتو البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي لمواجهة الإياب بينهما ضمن مواجهات دوري ابطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا معقل يوفنتوس، ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على التنين بورتو بعد الخسارة ذهاباً امامه بهدفين مقابل هدف في ملعب إلدراغاو بمدينة بورتو.

  • توقيت المباراة:
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التفاصيل الكاملة حول مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال، موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق 1 9/3/2021 - 7:52 م

ويلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة “11 مساءً بتوقيت مكة” في ملعب أليانز أرينا، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت PREMIUM الأولى، ويتولى التونسي عصام الشوالي التعليق على احداث المباراة.

  • غيابات يوفنتوس البارزة:

التفاصيل الكاملة حول مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال، موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق 2 9/3/2021 - 7:52 م

ويغيب من يوفنتوس كل من جورجيو كيليني وديبالا وبينتاكور والبرازيلي دانيللو، ويكفي بورتو التعادل فقط للتأهل في حين يحتاج يوفنتوس للفوز بفارق هدفين للتأهل للدور ربع النهائي.

موعد المباراة: 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة.
الملعب: إستاد يوفنتوس.
القنوات الناقلة: Bein Sport PREMIUM 1 HD
معلق المباراة: عصام الشوالي.
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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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