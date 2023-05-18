التعاون ضد الطائي في دوري روشن السعودي “تعرف على رابط حجز التذاكر وموقف الفريقين بجدول الترتيب”

نحن على موعد مع لقاء ومرتقب وهام يجمع ما بين فريقي الطائي والتعاون ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي، حيث يطمح صاحب الأرض والجمهور نادي التعاون في مواصلة تحقيق الانتصارات المتتالية، فيما يطمح نادي الطائي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه بجدول الترتيب.

📄| منح المدير الفني البرازيلي #شاموسكا لاعبيه "راحـة" لمدة يـوميـن ، على أن يُعاود الفريق تمارينه يوم الخميس المقبل. pic.twitter.com/jWlSxCFtq0 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) May 16, 2023

وسوف تنطلق صافرة المواجهة بين التعاون والطائي يوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2023، في اللقاء الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي، السادسة مساءًا بتوقيت غرينتش.

متوفر الآن إمكانية حجز التذاكر من خلال الوصول لموقع تكت ماكس “من هنا“، والعمل على إدخال البيانات المطلوبة وتحديد كيفية الدفع وعدد المقاعد وأماكنها.

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس بجدول الترتيب بعدما حصد 46 نقطة من خلال 27 خاضها هذا الموسم، وذلك بعد أن انتصر في 13 لقاء وتعادل خلال 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات.

بينما يتواجد نادي الطائي بعد مرور 27 جولة في المركز السابع، حيث حصد 34 نقطة من 10 انتصارات و 4 تعادلات و 13 هزيمة.