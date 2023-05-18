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التعاون ضد الطائي في دوري روشن السعودي “تعرف على رابط حجز التذاكر وموقف الفريقين بجدول الترتيب” 

مصطفى السيد أبو حجازي

نحن على موعد مع لقاء ومرتقب وهام يجمع ما بين فريقي الطائي والتعاون ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي، حيث يطمح صاحب الأرض والجمهور نادي التعاون في مواصلة تحقيق الانتصارات المتتالية، فيما يطمح نادي الطائي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه بجدول الترتيب. 

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وسوف تنطلق صافرة المواجهة بين التعاون والطائي يوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2023، في اللقاء الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي، السادسة مساءًا بتوقيت غرينتش.  

متوفر الآن إمكانية حجز التذاكر من خلال الوصول لموقع تكت ماكس “من هنا“، والعمل على إدخال البيانات المطلوبة وتحديد كيفية الدفع وعدد المقاعد وأماكنها.  

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس بجدول الترتيب بعدما حصد 46 نقطة من خلال 27 خاضها هذا الموسم، وذلك بعد أن انتصر في 13 لقاء وتعادل خلال 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات. 

بينما يتواجد نادي الطائي بعد مرور 27 جولة في المركز السابع، حيث حصد 34 نقطة من 10 انتصارات و 4 تعادلات و 13 هزيمة. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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