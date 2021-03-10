التعاون السعودي يطيح بكارتيرون.. وأنباء عن عودته للزمالك

بواسطة أسامة مقلد

أفادت تقارير إعلامية سعودية عن إطاحة نادي التعاون السعودي بمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

التعاون السعودي يطيح بكارتيرون.. وأنباء عن عودته للزمالك

وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عقب مباراة اليوم أمام نادي أبها، في الجولة الـ 23 ببطولة الدوري السعودي.

وجاء ذلك بسبب أسلوب كارتيرون الدفاعي في المباريات وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة للنادي.

قد يهمك:

وأضافت التقارير أن كارتيرون يستعد للعودة من جديد لنادي الزمالك، حيث أكدت مصادر مطلعة أن المدرب الفرنسي قد يصل القاهرة مساء اليوم أو صباح الغد بحد أقصى للتوقيع للزمالك.

Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


قد يعجبك أيضاً
أخبار الرياضة

بايرن ميونخ يواصل عروضه المذهلة في الدوري الألماني بانتصار مهم على بريمن

أخبار الرياضة

مايكل أون ينتقد ساديو ماني بسبب محمد صلاح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.