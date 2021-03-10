التعاون السعودي يطيح بكارتيرون.. وأنباء عن عودته للزمالك

أفادت تقارير إعلامية سعودية عن إطاحة نادي التعاون السعودي بمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عقب مباراة اليوم أمام نادي أبها، في الجولة الـ 23 ببطولة الدوري السعودي.

وجاء ذلك بسبب أسلوب كارتيرون الدفاعي في المباريات وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة للنادي.

وأضافت التقارير أن كارتيرون يستعد للعودة من جديد لنادي الزمالك، حيث أكدت مصادر مطلعة أن المدرب الفرنسي قد يصل القاهرة مساء اليوم أو صباح الغد بحد أقصى للتوقيع للزمالك.