التعادل مع بوركينا فاسو يربك حسابات التأهل لكنه لا يغير الصدارة

رغم الآمال الكبيرة خرجت مواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بنتيجة التعادل السلبي في مباراة افتقرت إلى المتعة والإثارة، ليتأجل الحسم النهائي لتأهل “الفراعنة” إلى مونديال 2026 إلى الجولة المقبلة في شهر أكتوبر 2025.

ورغم نتيجة التعادل تمكن المنتخب المصري من الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، محافظًا على فارق الخمس نقاط أمام بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ15 نقطة.

حسابات التأهل

وأصبح المنتخب الوطني بحاجة إلى نقطتين فقط من مباراتيه الأخيرتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر المقبل، ليصل إلى النقطة 22 التي تضمن له التأهل رسميًا إلى المونديال، حيث أن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه المنتخب البوركيني هو 21 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 6 أكتوبر 2025 في الجولة التاسعة من التصفيات، على أن تقام المباراة خارج الديار، وسط مساعٍ من اتحاد الكرة لإقامتها في ستاد القاهرة الدولي، وفق ما أعلنه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي أكد أن القرار النهائي لم يحسم بعد.

ولم ينجح “الفراعنة” في بلوغ البطولة سوى ثلاث مرات فقط، البداية كانت في إيطاليا عام 1934 كأول منتخب إفريقي يشارك في المونديال، ثم تكرر الظهور بعد 56 عامًا في نسخة 1990 بنفس البلد “إيطاليا”، قبل أن يعود الحلم مجددًا مع المشاركة الأحدث في روسيا 2018.

ويأمل عشاق الكرة المصرية أن يحسم المنتخب التأهل خلال مواجهتي أكتوبر المقبل ليضمن الظهور في المونديال الرابع في تاريخه، والمقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.