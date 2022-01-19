التشكيل النهائي لمنتخب مصر في مواجهة السودان ببطولة أمم أفريقيا

أزاح مدرب منتخب مصر الأول البرتغالي كارلوس كيروش الستار عن التشكيلة النهائية التي سيلعب بها الفراعنة لقائهم المرتقب ضد منتخب السودان اليوم في بطولة أمم أفريقيا، يترقب آلاف المشجعين مباراة منتخب مصر ضد منتخب السودان والتي ستقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطوله امم افريقيا 2022 الكاميرون.

لم تشهد تشكيله المدرب كيروش أي مفاجئات حيث تم الاستقرار على التشكيلة النهائية كما كان متوقعاً، سيكون حارس الاهلي محمد الشناوي في حراسه مرمى الفراعنة وسيلعب أمامه كلُ من أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وعمر كمال في خط الدفاع، أما خط الوسط فسيكون فيه كل من محمد النني وسيد زيزو وعمرو السوليه وعمر مرموش ومحمد صلاح نجم ليفربول، أما خط الهجوم فسيشارك فيه اللاعب مصطفى محمد نجم فريق جالاتا سراي التركي.

تجدر الإشارة الى أن منتخب مصر سيشارك بالقميص الأحمر والشورت الأسود “الطقم الأساسي” أما منتخب صقور الجديان فسيشارك لاعبيه بالقميص والشورت البيض “الاحتياطي” على عكس ما حدث في بطولة كأس العرب حيث شارك منتخب السودان بالقميص الأحمر الأساسي وشارك الفراعنة بالأبيض.

يذكر ان مباراة مصر والسودان ستقام اليوم في تمام الساعة التاسعة على ملعب أحمدو أهيدجو ويذاع اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت.