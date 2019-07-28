التشكيل النهائي لمباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك فى ختام الدوري

تنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الأحد 28 يوليو مباراة القمة رقم 118 بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك وذلك على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع 34 فى ختام الدوري العام المصري لكرة القدم موسم 2018 / 2019.

وقد استطاع النادي الأهلى أن يحسم لقب بطولة الدوري المصري فى الجولة قبل الأخيرة بعدما تغلب على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصل للنقطة 77 بفارق 5 نقاط كاملة حتى الآن بينه وبين الغريم الأول له والمنافس التقليدي على بطولة الدوري نادي الزمالك.

وقد أعلن الأورجوانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأهلى عن التشكيل النهائي الذي سيخوض به مباراة القمة اليوم فى مواجهة الزمالك وسيلعب بطريقته المعتادة وهى 4-2-3-1 والتشكيل النهائي لفريق الأهلى يضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي – وليد سليمان – حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما فريق الزمالك الذى يدخل مباراة اليوم وقد أضاع بطولة الدوري بفقدانه النقاط الواحدة تلو الأخري، فيسعى اليوم لمصالحة جماهيره بالفوز على الأهلى بعد أن استقر فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة بعد الفوز فى المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقد أعلن المدير الفني لفريق الزمالك خالد جلال التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلى والمكون من:-