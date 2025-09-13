أخبار الرياضة

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك فى مواجهة المصرى

أحمد المدبولي

يلتقي اليوم الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك مع فريق المصرى ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى العام.

 

وعلى ملعب برج العرب بالاسكندرية وعند الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، يلتقى الفريقان.

 

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك هذا اللقاء بتشكيل مكون من : 

 

حراسة المرمى: محمد صبحى

 

خط الدفاع : محمود بنتايج * حسام عبد المجيد * محمد إسماعيل أو صلاح مصدق * عمر جابر.

 

خط الوسط : نبيل دونجا * عبد الله السعيد.

 

خط الوسط الهجومى : خوان بيزيرا *  ناصر ماهر * عبد الحميد معالى.

 

خط الهجوم : عدي الدباغ.

