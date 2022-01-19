التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السودان اليوم في أمم أفريقيا

تشهد بطولة أمم افريقيا الكاميرون 2022 مواجهة مرتقبة بين منتخبي مصر والسودان في الجولة الأخيرة من جولات المجموعة الرابعة بالبطولة والتي تضم أيضاً كل من غينيا بيساو ونيجيريا.

ويختتم المنتخب المصري لقاءاته في مرحله المجموعات اليوم بمواجهه منتخب السودان وذلك لضمان التأهل الي الدور ثمن النهائي من بطوله أمم أفريقيا، كان المنتخب المصري قد خسر في مباراته الأولى ضد منتخب نيجيريا بهدف نظيف وفي المباراة الثانية فاز الفراعنة على حساب منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، أما مباراة اليوم فستكون الفيصل وستحدد شكل طريق المنتخب المصري الى الأدوار الإقصائية في البطولة.

سيغيب عن لقاء مصر والسودان كل من اللاعبين أحمد فتوح وأكرم توفيق بسبب إصابتيهما، سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالي:

في حراسه المرمى محمد الشناوي، عمر كمال، أحمد حجازي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، عمرو السوليه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

ويقدم منتخب السودان منافس مصر اليوم اداءً متواضعاً في البطولة، وكان منتخب السودان قد تعادل في مباراته الافتتاحية ضد منتخب غينيا بيساو بدون اهداف أما المباراة الثانية للمنتخب السوداني ضد نيجيريا فقد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد السودان.

ويشارك منتخب السودان في نهائيات بطوله امم افريقيا للمرة الاولى منذ عشرة اعوام هدف كانت آخر مشاركات المنتخب السوداني عام 2012 في نسخة البطولة التي أُقيمت في غينيا الاستوائية.