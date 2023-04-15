التشكيل المتوقع للنصر السعودي في مواجهة ” الهلال ” بقمة الجولة 25

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من أجل استضافة نظيره النصر السعودي ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري السعودي والتي من المقرر لها أن تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 من إبريل 2023 على أن تمنح صافرة البداية للقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي ، على أن يحتضن أحداث المواجهة المنتظرة ستاد الملك فهد الدولي

– تشكيل النصر السعودي المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو، عبد الإله العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: لويز جوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

مما يجد الإشارة له أن النصر السعودي يدخل إلى اللقاء عقب إقالة المدير الفني الفرنسي ” رودي جارسيا ” مباشرة ويرغب في الرد سريعا واستعادة عافيته لمواصلة الضغط على صاحب المقدمة الاتحاد السعودي الذي يمتلك 56 نقطة في الصدارة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر ، فيما يعاني على الجانب الآخر الهلال السعودي من تذبذب المستوى وتراجع النتائج فقد مني الفريق بخسارة جاءت عكس التوقعات تماما خلال المباراة الأخيرة بالدوري والتي واجه خلالها الباطن ليتجمد رصيده عند 46 ونقطة ، كلا الفريقان يعاني ويرغبان في الفوز بالمباراة التي ستكون بمثابة عنق الزجاجة للطرفين فهي أكثر من مجرد ثلاث نقاط فالانتصار في مثل تلك المواجهات يمنح الفائز دفعة معنوية كبيرة