التشكيل المتوقع للنادي الأهلي امام ميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2023

يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023.

ستقام مباراة الأهلي وميدياما اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع ان تشهد تشكيلة النادي الأهلي بعض التغيرات البسيطة، فقد نشاهد اللاعب كريم الدبيس في التشكيل الأساسي بسبب عدم جاهزية علي معلول بشكل كامل.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة تحدث مدرب الأهلي قائلاً: “تحدثت مع اللاعبين على أهمية الدخول للبطولة بجدية، وعلينا استغلال ان المباراة في ملعبنا ووسط جماهيرنا”.

واضاف مارسيل كولر: “الأهلي فريق كبير ويشارك لاعبوه مع المنتخبات الوطنية ورغم السفر وخوض مباريات إضافية، لكن الرهان على خبرات اللاعبين”.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ميدياما

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وامام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وانتوني موديست وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

سيتم إذاعة مباراة النادي الأهلي ضد فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة Bein sport الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، ستنقل المباراة بتعليق “علي محمد علي”.