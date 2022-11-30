التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مباراة الحسم الليلة .. غياب 4 لاعبين أساسيين

حالة من الترقب يعيشها عشاق كرة القدم السعودية بل والعربية الليلة، حيث يلتقي المنتخب السعودي في مباراة الحسم مع المنتخب المكسيكي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لتحديد الفرق المتأهلة للدول الـ16 من تصفيات كأس العالم قطر 2022، يسعى نجوم الأخضر اليوم إلى تحقيق الفوز الذي يضمن لهم بطاقة الصعود لثمن النهائي، في الوقت الذي يحاول المنتخب المكسيكي صاحب النقطة الوحيدة إلى تحقيق انتصار يمكن أن يدخله في احتمالية التأهل.

تشكيل الأخضر اليوم بعد الغيابات الطارئة

بعد الإصابات التي لحقت ببعض العناصر الأساسية في تشكيل الأخضر السعودي، والتي تمثلت في غياب كل من ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك للإصابة، وغياب عبد الإله المالكي نظراً لإيقافه بسبب البطاقات الصفراء التي حصل عليها خلال المواجهتين الأخيرتين، أصبح لزاماً على هيرفي رينارد، مدرب الأخضر السعودي أن يضع البديل المناسب والذي يضمن تحقيق الهدف الأهم، وهو الصعود للأدوار النهائية للمنتخب السعودي، وتحقيق إنجاز جديد يماثل أو يفوق إنجاز مونديال 1994.

كشفت وسائل إعلام سعودية، عن حسم رينارد للتغيرات الجديدة على الفريق، حيث يشارك سلطان الغنام كظهير أيسر، بينما يلعب الثنائي سامي النجعي وعلي الحسن في مركز خط الوسط، بالاضافة إلى الدفع برياض شراحيلي بعد تعافيه من الإصابة، ليكون التشكيل النهائي للفريق كما يلي: