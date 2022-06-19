التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك الليلة في قمة الدوري

يتلاقى اليوم فريقا الأهلي والزمالك محترفي الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مباراة حماسية يسعى فيها نادي الزمالك المحافظة على التربع على قمة الدوري برصيد 44 نقطة ويليه نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 ليكون المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 40 نقطة فقط بفارق 4 نِقَاط عن غريمه وب4مباريات مؤجلة أيضاً.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك اليوم

ويتوقع تشكيل الليلة للأهلي مكوناً من: “محمد الشناوي – علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – كريم فؤاد – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد متولي – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر”.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي اليوم

ويتوقع تشكيل الليلة للزمالك مكوناً من: محمد أبو جيل – حازم امام – محمد عبدالغني – محمود الونش – محمد عبدالشافي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يُوسُف أوباما – أحمد سيد زيزو – عمرو السعيد – أشرف بن شرقي”.

فهل سنرى اليوم الزمالك فائزاً ليحافظ على تقدمه وتربعه على عرش الدوري، أم سنري الأهلي منتصراً ليحاول الملاحقة بلقب الدوري؟