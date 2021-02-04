التشكيل المتوقع للأهلي أمام الدحيل القطري.. اليوم

يلتقي النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، مع نادي الدحيل القطري، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة ممثلًا لإفريقيا بعد حصوله على لقب دوري الأبطال أمام الزمالك في نوفمبر الماضي، بينما يشارك الدحيل القطري في البطولة ممثلًا لقطر الدولة المنظمة للبطولة.

وهي المباراة التي تقام على استاد المدينة التعليمية، بمدينة الريان في قطر، في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – محمد شريف

بطولة كأس العالم للأندية 2020 تقام بدولة قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، بعد تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن كان مقرر إقامتها في ديسمبر الماضي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي المصري مع الدحيل القطري، وتايجرز أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري، في دور ربع النهائي، والفائز من المباراة الأولى يواجه بايرن ميونخ، والفائز من المباراة الثانية يواجه بطلل أمريكا الجنوبية، في دور نصف النهائي.