التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة اليوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

سعيد شفيق

عشاق القافلة الحمراء، على موعد في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، مع اللقاء المنتظر والذي يجمع بين الأهلي ونظيره الجونة، ضمن مباريات الجولة ال25 من مسابقة الدوري العام لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من:

للمرمى علي لطفي

الدفاع كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي “افشة” – أحمد عبد القادر

الهجوم حسام حسن – صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء مصطفى شوبير – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – لويس ميكيسوني – وليد سليمان – محمود متولي – محمد فخري – ياسر إبراهيم.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بحثًا عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، بعد تعثره في المباراة الماضية أمام بيراميدز وخسارة كأس مصر لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

يذكر أن الأهلي يدخل هذا اللقاء ورصيده 48 نقطة من 23 مباراة ويحتل المركز الثالث، خلفا للزمالك المتصدر بـ57 نقطة وبيراميدز الثاني وله 54 نقطة ولكن من 25 مباراة.