التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر سيتي أهم مباريات اليوم

ننشر التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي اليوم على موقع “نجووم مصرية”، حيث ينتظر مشجعو كرة القدم الأوروبية المواجهة النارية بين الفريقين على أرض ملعب ستامفورد بريدج، المقرر إجراؤها في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز ضمن الجولة السادسة، وقمنا بتقسيم تشكيلات كلا الفريقين بناءً على التصريحات الأخيرة.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم ضد مانشستر سيتي: حارس المرمى ميندي ، خط الوسط جورجينو، ألونسو، كوفاسيتش، أزبيليكويتا، خط الدفاع كريستنسن، رودريجيز، سيلفا، وخط الهجوم لوكاكو، زياش، هافريتز.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

تضم التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي حارس المرمى إيدرسون ولاعبي خط الوسط دي بروين وفودن وفرناندينيو، وخط الدفاع دياز وناثان آكي ووكر وكانسيلو وخط الهجوم جابرييل جيسوس وتوريس وجاك غريليش.

اقرأ أيضاً: تفاصيل وشروط عقد كارتيرون مع نادي الزمالك

كلوب يتغزل في “محمد صلاح” ويوضح ما يتفوق فيه على “ليفاندوفسكي” مهاجم البايرن

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها.

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم هي مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويتعادل تشيلسي وليفربول في المركز الأول بالمجموعة برصيد 13 نقطة بعد خمس مباريات، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 10 نقاط بعد ثلاث مباريات فاز فيها بواحدة وتعادل في الأخرى، وفي هذا السياق مدرب تشيلسي توماس جونيل أعلن غياب ميسون ماونت عن المباراة بسبب إصابة تعرض لها خلال المباراة ضد فريق أستون فيلا.