التشكيل المتوقع لأشبال أسود الأطلس في نهائي كأس العالم للشباب “2025” تحت سن “20” سنة ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة

يواصل منتخب أشبال أسود الأطلس لكرة القدم تحت سن “20” سنه تألقه لحاقا لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم الذي صنع المجد في كأس العالم “قطر 2022” واحتل المركز الرابع خلف الثلاثة الكبار (الأرجنتين، فرنسا، كرواتيا)، واليوم تأتي أشبال الأسود لاستكمال التفوق، لكن هذه المرة في المباراة النهائية ضد راقصي التانجو “الأرجنتين”، ولأول مرة في تاريخ هذا المنتخب المتألق.

وفاز منتخب المغرب على فرنسا “حامل اللقب 2013” بركلات الجزاء الترجيحية (5-4) بعد التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان، وبينما تألق حارس المرمى الثالث عبدالحكيم مصباحي، فإن الأشبال تسعى لإحراز اللقب أمام الأرجنتين الأكثر تتويجا باللقب حتى الآن برصيد “6 مرات”.

القنوات الناقلة لنهائي المغرب وراقصي التانجو

وهناك عدة نوافذ للبث الحي والمباشر سوف تنقل أحداث المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالعالم، ومنها:

منصة +FIFA: وهي التي تنقل بثا حيا لجميع مباريات البطولة.

الشبكة الأمريكية Fox Sports من خلال قناتيها FS1 و FS2.

الرياضية المغربية TNT أرضي وفضائي.

وبعد أن أصبح المغرب هو المنتخب الأفريقي الوحيد الذي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وخسارته أمام فرنسا بالتحديد، ثم فوزه ببرونزية أولمبياد باريس 2024، يطمح شباب تحت سن 20 سنة في التتويج بالبطولة العالمية مع بلوغه النهائي لأول مرة في كأس العالم.

على خطى الأسود الأول: أشبال الأطلس يلقنون منتخبي مصر والسعودية الدرس القاسي “نشارك في البطولات العالمية من أجل التتويج وليس مجرد مشاركة“

التشكيل المتوقع للمغرب

حراسة المرمى: يانيس بن شاويش.

خط الدفاع: علي معمر، إسماعيل باعوف، إسماعيل بختي، فؤاد زهواني.

خط الوسط: نعيم بيار، ياسين خليفي، عثمان معما، حسام الصادق.

خط الهجوم: جاسم ياسين، ياسر زيبري.

التشكيل المتوقع للأرجنتين