التشكيل الرسمي لمباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا

أعلن الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيلة فريقه لمواجهة لبنان، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات كأس آسيا 2023، على ستاد لوسيل، والتي ستقام في السابعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت مصر.

قطر ولبنان - مصدر الصورة: حساب كأس آسيا على تويتر

ونشر حساب بطولة كأس آسيا 2023، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة العنابي، بجانب تشكيلة منتخب الأرز.

تشكيلة منتخب قطر: مشعل برشم، عبد العزيز حاتم، لوكاس مينديز، بيدرو ميجيل، المهدي علي، محمد وعد، حسن الهيدوس، يوسف عبد الرزاق، أحمد فتحي، المعز علي، أكرم عفيف

تشكيلة منتخب لبنان: مصطفى مطر، قاسم الزين، نور منصور، روبرت ملكي، علي طنيش، حسين زين، وليد شور، محمد حيدر، نصار نصار، باسل جرادي، حسن معتوق