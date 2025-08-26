التشكيل الرسمي لمباراة المغرب والسنعال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

أعلن كلًا من طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي وسليمان ديالو عن التشكيل الرسمي لمباراة المغرب والسنعال التي ستقام اليوم الثلاثاء 26 اغسطس 2025 في نصف نهائيأس أمم إفريقيا للمحليين، ويسعى أسود الأطلس وأسود التيرانغا لتحقيق الفوز الليلة، حيث سيواجهة الفائز في هذا اللقاء منتخب السنغال في مباراة القمة للتنافس على اللقب.

تشكيل مباراة المغرب والسنغال الليلة

تعد مباراة اليوم مواجهة من العيار الثقيل للتنافس على التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين وقد تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لمباراة المغرب والسنعال والذي جاء على النحو التالي:

تشكيل المغرب ضد السنغال

حراسة المرمى: المهدي الحرار.

خط الدفاع: أنس باش، خالد بليا، M. Mchakchchekh، يوسف بلمطيري.

خط الوسط: يوسف مهري، محمد حريرات، صابر بوعزين.

خط الهجوم: محمد بونكوت، أسامة المليوي، مراد نودحي.

تشكيل السنغال ضد المغرب

حراسة المرمى: مارك فيليبس أرونا ضيوف.

خط الدفاع: داودا با، باييه أساني سيس، سيني ماباي ندياي، Joseph Layousse Samb.

خط الوسط: ليباسي غويي، عمر با، موسى سيسيه.

خط الهجوم: كرستيان غوميس، سيرغني مختار كويتي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم

تم الإعلان إنه سيتم إذاعة اللقاء المرتقب لأسود الأطلس اليوم عبر قناة بي إن سبورتس 6 بصوت المعلق المخضرم جواد بده.