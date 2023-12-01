التشكيل الرسمي لديربي الرياض بين الهلال والنصر.. رونالدو ضد ميتروفيتش

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، وجورجي جيسوس المدير الفني للهلال، التشكيل الرسمي لديربي الرياض بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

من لقاء الهلال والنصر - مصدر الصورة: جوجل

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة الهلال، أما الصربي ألكسندر ميتروفيتش تصدر تشكيل الهلال لمواجهة العالمي.

ونشر حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال، على النحو التالي:

الحارس نواف العقيدي، سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

وجلس على دكة بدلاء النصر، مجموعة من اللاعبين أبرزهم راغد نجار وعبد الله مادو ومحمد فتيل وعبد المجيد الصليهم وعبد الله الخيبري وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب ومحمد مران وأيمن يحيى.

فيما نشر حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة النصر، على النحو التالي:

الحارس ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، محمد البريك، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش

وجلس على دكة بدلاء الهلال، مجموعة من اللاعبين أبرزهم محمد كنو ومصعب الجوير.